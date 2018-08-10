Denizli'de İmar Barışı Rakamlarını Açıkladı

Denizli'de, 'İmar Barışı' kapsamında 37 bin 464 başvuru yapılırken, başvurulardan yapılan tahsilat tutarının ise 10 Ağustos itibari ile 32 milyon 479 bin TL olduğu belirtildi.

Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kanunun yürürlüğe girdikten sonraki yapılan başvuru sayısı ve tahsil edilen tutara değinildi. Söz konusu yasanın 18 Mayıs ta yürürlüğe girdiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "10 Ağustos itibari ile yapı kayıt belgesi olan konut bağımsız bölüm sayısı 31 bin 889, yapı kayıt belgesi olan ticari bağımsız bölüm başvuru sayısı 4 bin 183 olmuştur. Ayrıca yapı kayıt belgesi olan tarımsal amaçlı bağımsız bölüm sayısı bin 390, yapı kayıt belgesi olan güneş enerjisi santral sayısı 2 olmak üzere toplam 37 bin 464 başvuru bulunmaktadır. Tahsil edilen tutar ise 32 milyon 479 bin 823 TL'dir." - DENİZLİ