Denizli'de İlk Hac Kafilesi Kutsal Topraklara Uğurlandı

Denizli'de, hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek ilk kafile törenle uğurlandı.



Kafile için Hilal Camisi'nde uğurlama töreni düzenlendi.



Vali Hasan Karahan, burada yaptığı konuşmada, "Yolculuğunuz mübarek olsun. Kutlu bir yolcuğa çıkıyorsunuz. Denizlimizden ilk hac kafilesini uğurluyoruz. Günahları af edilip, hacı kabul olunanlardan olmanızı Rabbimden niyaz ederim." dedi.



İl Müftüsü Mehmet Aşık da hac ibadetinin önemli bir ibadet olduğunu belirtti.

Konuşmadan sonra ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.