Denizli'de ilk bağış Zolan ailesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Denizli'den ilk destek Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Denizli'den ilk destek Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı "Millete Sesleniş" konuşmasında, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek öncülük ettiği Milli Dayanışma Kampanyası'na ilk andan itibaren Türkiye'nin her bölgesinden destek yağmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanyayı açıklamasından kısa bir süre sonra Denizli'den ilk destek ise Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'dan geldi. Başkan Zolan, sosyal medya hesaplarından, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na ben de 6 aylık maaşım ve eşim Berrin Hanım da 6 aylık emekli maaşı ile katılıyoruz. El ele gönül gönüle vererek birlikte başaracağız inşallah... #BizBizeYeteriz #BizBizeYeterizTürkiyem" mesajını paylaştı.

"Denizli'nin gururusunuz"

Başkan Zolan ve eşi Berrin Zolan'ın 6 aylık maaşlarını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladığını açıklaması sosyal medya hesaplarından da binlerce beğeni ve yorum aldı. Vatandaşlar Başkan Zolan ve eşinin yaptığı bağışı büyük takdirle karşılarken, "Denizli'nin gururusunuz" şeklinde yapılan yorumlar ise dikkatlerden kaçmadı.

Başkan Zolan'dan kampanyaya davet

Başkan Zolan, koronavirüsten dolayı Türkiye'nin ve tüm dünyanın zor günlerden geçtiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde başlatılan kampanyanın Türk milletinin birlik ve beraberliğinin de sonuçlarını ortaya koyacağını söyledi. Bu süreçte, ihtiyaç sahibi vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için başlatılan kampanyanın çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Osman Zolan, Türk milletinin birlik ve dayanışma ruhu içerisinde bu zor günleri aşacağını vurguladı. Başkan Osman Zolan, sözlerine şöyle devam etti: "İşadamlarımızı ve tüm hayırseverlerimizi kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Ben hayırsever Denizlimizin kampanyanın içinde en güçlü şekilde yer alacağına inanıyorum. Çünkü biz bize yeteriz ve biz birlikte Türkiye'yiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, hayırlarımızı kabul eylesin" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA