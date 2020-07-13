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Denizli'de ilk 11'ler belli oldu! Trabzonspor'da yıldız futbolcu haftalar sonra 11'de

Şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor. Karşılaşmaya az bir süre kala 11'ler belli oldu. Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, 5 hafta sonra ilk 11'e geri döndü.

Denizli'de ilk 11'ler belli oldu! Trabzonspor'da yıldız futbolcu haftalar sonra 11'de
13.07.2020 20:03 | Son Güncelleme: 13.07.2020 20:15

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor. Süper Lig'de şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçta Denizlispor ile Trabzonspor üç puan mücadelesi verecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

TRABZON, DENİZLİ KARŞISINDA ZORLANIYOR

Bordo-mavililer, bu sezon ligde son yenilgisini 9 sezon sonra karşılaştığı Yukatel Denizlispor karşısında 15. haftada sahasında 2-1'lik sonuçla aldı. Yukatel Denizlispor karşılaşmasının ardından Karadeniz ekibinin bileğini, 146 gündür hiçbir takım bükemedi. Trabzonspor, Yukatel Denizlispor maçının ardından ligde oynadığı 16 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

ÇİMŞİR'İN TEK YENİLGİSİ DENİZLİ'YE KARŞI

Ligde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Yukatel Denizlispor'a mağlup olan Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile kupada rakibine kaybetti. Hüseyin Çimşir yönetiminde ligde 8 galibiyet, 6 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, sadece Yukatel Denizlispor'a Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda mağlup oldu.

Denizli'de oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-0'lık bordo-mavili takımın mağlubiyeti ile sona erdi. İlk maçta Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğü nedeniyle uzatmaya giden karşılaşmanın penaltı atışları sonucunda bordo-mavililer, rakibini eleyerek bir üst tura yükseldi. Trabzonspor, bu sezon finale yükseldiği kupada oynadığı 8 maçta da tek yenilgisini Ege temsilcisi karşısında aldı.

TRABZON'UN ESKİ OYUNCULARI DENİZLİ'DE

Yukatel Denizlispor'un kadrosunda daha önce Trabzonspor'da forma giyen oyuncuların sayısı fazlalığıyla dikkati çekiyor. Ege ekibinde Mustafa Yumlu, Zeki Yavru, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi ve Hugo Rodallega daha önce bordo-mavili takımda forma giymişti. Rodallega, lig maçında 2-1'lik galibiyette takımının gollerini kaydetmişti.

40. RANDEVU

Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, Denizli'de yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 40. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 39 maçta 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 7 kez kazandı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu maçlarda 58 gol atarken kalesinde 29 gol gördü.

DENİZLİ'DEKİ MAÇLAR

Trabzonspor, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu. Bordo-mavililer, 19 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 maç Denizlispor'un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Denizlispor, 2-1 kazanmıştı.

TOLGAHAN VE TİAGO KADRODA YOK

Denizlispor'da Tolgahan ve Tiago Lopez sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda bulunmuyor.

TRABZON'DA 2 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Ahmet Canbaz'ın yanı sıra sarı kart cezası bulunan Gaston Campi forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth.

YUKATEL DENİZLİSPOR: Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega.

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