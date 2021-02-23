Denizli'de ilçe belediye başkanı, telefonuna dinleme cihazı yerleştirildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu
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Denizli'de ilçe belediye başkanı, telefonuna dinleme cihazı yerleştirildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

23.02.2021 17:59 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:03
Denizli'de ilçe belediye başkanı, telefonuna dinleme cihazı yerleştirildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Denizli'nin Honaz ilçesi Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, iç hat telefonuna dinleme cihazı yerleştirildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Denizli'nin Honaz ilçesi Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, iç hat telefonuna dinleme cihazı yerleştirildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

CHP'li ilçe belediye başkanı Kepenek, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, bugün makam odasında yaptırdıkları taramada iç hat telefonunun içine gizlenmiş dinleme cihazı bulunduğunu savundu.

Kepenek, paylaşımında, "Ben sesimi tüm Honaz'a ve Türkiye'ye duyurdum. Sizin dinlemenizden ayrıca gurur duydum. Umarım iyi bir şeyler öğrenmişsinizdir çünkü buna ihtiyacınız var. Bunlar FETÖ'den öğrendiğiniz yöntemler. Bu bize değer katar." ifadelerini kullandı.

Kepenek, Emniyet Müdürlüğüne başvurarak suç duyurusunda bulundu ve şikayetçi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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