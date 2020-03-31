Denizli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı Denizli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı.

Denizli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı.

Vali Hasan Karahan başkanlığında yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hızlı ve etkin kontrolü açısından mevzuatlar görüşüldü.

Valilik binasında düzenlenen toplantının ardından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla birçok farklı konuda tedbirler alındığı anımsatıldı.

Bu tedbirlere ilave olarak bazı yeni kararların alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zorunlu haller dışında sokağa çıkan kişilere yönelik sahadaki denetimin ve kontrolün en üst seviyeye taşınmasına, taksi ve benzeri araçların şehirlerarası toplu taşıma aracına dönüşümüne neden olacak ya da internet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı gibi) vasıtasıyla yolcu alınmasına yönelik her türlü durumun önlenmesine, marketlerde ve pazar yerlerinde alınan kararlara ek olarak bu alanlara çocukların alınmamasına, toplantı gündemlerine bağlı olarak başta ticaret odası veya sanayi odası başkanları olmak üzere ilgili meslek odası temsilcilerinin İl Pandemi Kuruluna davet edilmesine, mevsimlik işçiler başta olmak üzere tarımsal üretimde çalışan vatandaşlarımızın barınma, çalışma alanlarının il ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından sürekli kontrol edilmesine, virüsün bulaşma riski yüksek olduğu değerlendirilen alanlarda İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınmasına, tarım işçilerinin ulaşım koşullarının hem virüsün yayılımının kontrol edilmesi hem de trafik kazaları ve mevzuatı yönünden yakından takip edilerek gerekli tedbirlerin trafik zabıtası ve il sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Kaynak: AA