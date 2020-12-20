Denizli'de ikinci kattan düşen kadın yaralandı
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Denizli'de ikinci kattan düşen kadın yaralandı

20.12.2020 01:49 | Son Güncelleme: 20.12.2020 01:52
Denizli'de ikinci kattan düşen kadın yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, iki katlı binanın ikinci katındaki pencereden düşen kadın yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, iki katlı binanın ikinci katındaki pencereden düşen kadın yaralandı.

Atalar Mahallesi'nde iki katlı binanın günlük kiralanan ikinci katında kalan İran uyruklu G.K. (51) henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan G.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan emniyet ekipleri, kadının birlikte kaldığı kişilerin ifadesini aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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