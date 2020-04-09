Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Merkezefendi, Denizli, Güncel

Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

09.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:40
Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tayfun Özaydınlı yönetimindeki EMS EG 64 yabancı plakalı otomobil, Hacıeyüplü Mahallesi'nde, Hüseyin Tülüm'ün kullandığı 20 P 1247 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler Tülüm ve Özaydınlı, 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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