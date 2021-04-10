Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mehmet Karul idaresindeki 20 DS 728 plakalı otomobil, Menderes Bulvarı'nda önünde ilerleyen Tayfun Gökduman yönetimindeki 20 AEA 413 plakalı otomobile arkadan çarpı.

Çarpışmanın etkisiyle refüjdeki ağaçlara çarparak duran otomobilin sürücüsü Karul, diğer aracın sürücüsü Gökduman ile yanında bulunan Ali Nişan yaralandı.

Çevredekilerin çağırdığı sağlık ekiplerince 3 yaralı, Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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