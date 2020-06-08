Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Aycan Karaboğa'nın kullandığı 20 YR 937 plakalı otomobil, Pınarlar Mahallesi yakınlarında Mesut Karataş idaresindeki 20 ABD 51 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içinde sıkışan 2 sürücü itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen iki sürücü ve otomobilde bulunan Bahadır Karataş Tavas Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA