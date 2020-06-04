Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
04.06.2020 17:28 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:31

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kadıköy Mahallesi girişi yakınlarında meydana geldi. Rasim Eşmeli (55) yönetimindeki 20 RP 276 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ali Onat'ın (20) kullandığı 10 ACY 848 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile, Eşmeli'nin eşi Ayşe Eşmeli (45), kardeşi Cevdet Eşmeli (51) ile kardeşinin eşi Fatma Eşmeli (46) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Buldan Şubesi ekipleri ile jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin otomobillerden çıkardığı 5 yaralı, sağlık görevlilerince yapılan müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

 


Kaynak: DHA

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