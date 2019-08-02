Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kadir Solak yönetimindeki 20 EG 182 plakalı otomobil, Barbaros Caddesi kavşağında, karşı yönden gelen Muhammet Ali Karatopçu'nun kullandığı 20 GG 444 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller, kaldırıma çıkıp ağaçları devirdi.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Ayşe ve Ahmet Solak ile Mustafa Ali, Müşteva ve Enes Karatopçu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ayşe Solak (38), yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA