Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Merkezefendi, Denizli, Güncel

Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

31.03.2020 21:34 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:35
Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 

Kaza, saat 18.00 sıralarında Aydın- Denizli yolu Kumkısık Mahallesi kavşağında meydana geldi. Denizli yönüne giden Mehmet Gürpınar yönetimindeki 20 AVK 25 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan İsmail Alay'ın (39) kullandığı 35 YFH 78 plakalı otomobille, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazada İsmail Alay yaşamını yitirirken, Mehmet Gürpınar ile Melahat Gürpınar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde jandarma ekiplerinin inceleme yapmasının ardından İsmail Alay'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı öğrenilen Alay'ın arkadaşına otomobil almak için Denizli'nin Serinhisar ilçesine gittiği, daha sonra kendi otomobiliyle İzmir'e dönmek için yola çıktıkları öğrenildi. KAZA GÜVENLİK KAMERASINDAKaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, tali yoldan çıkıp kavşağa girmeye çalışan İsmail Alay'ın kullandığı otomobille diğer otomobilin çarpışma anı yer alıyor. Ayrıca kamera kaydında mahallede bağlı olan bir köpeğin kaza anına kadar sakin şekilde beklediği ancak kazayla birlikte hareketlenip havladığı görüldü. KAZA ANINDA CAMİDEN EVDEN ÇIKMAYIN ANONSU 

Kazanın ardından çok sayıda vatandaş da olay yerine toplandı. Bu sırada olay yerine yakın olan camiden de vatandaşlara koronavirüs salgını nedeniyle 'Mecbur kalmadıkça evden çıkmayın' anonsu yapıldı ancak uyarıyı dikkate alan olmadı. Olay yerinde araçların kaldırılmasıyla vatandaşlar da evlerine döndü. 


Kaynak: DHA

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