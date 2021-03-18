Denizli'de iki mahalledeki bazı alanlarda arkeolojik SİT ilan edildi

Denizli'nin Çivril ilçesinde iki mahalledeki bazı alanlarda, arkeolojik SİT ilan edildi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde iki mahalledeki bazı alanlarda, arkeolojik SİT ilan edildi.

Karabedirler ile Somak mahallesi arasında bulunan bir tarlada tarihi eser kalıntılarının bulunması üzerine bölgede İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Denizli Müze Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Sahayla ilgili hazırlanan ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulan raporda nekropol tespiti yapılan bölgenin SİT alanı ilan edilmesi yönünde görüş bildirildi.

Kurul, yaptığı incelemenin ardından söz konusu sahanın 1. derece SİT alanı olarak tescillerinin uygun olduğuna karar verdi.

Ayrıca kurul aynı ilçenin Karayahşiler Mahallesinde 252 ada 434 parsel üzerindeki kamu ortak malı üzerinde tespit edilen höyüğün de 1. derece SİT alanı olarak tescil edildiği ve yapılacak her türlü izinsiz kazılar nedeniyle adli işlem başlatılacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek