Denizli'de iki katlı ev alev alev yandı
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Denizli'de iki katlı ev alev alev yandı

DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde iki katlı ev çıkan yangında alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

20.02.2020 21:21 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:28
Denizli'de iki katlı ev alev alev yandı

DENİZLİ(İHA) – 'nin ilçesinde iki katlı ev çıkan yangında alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, yangın Acıpayam ilçesi Aliveren Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Türkmen'e ait iki katlı evde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kısa sürede iki katlı evi saran alevlere müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucunda söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış sebebinin incelemelerin ardından belli olacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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