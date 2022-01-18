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Denizli'de iki ilçede eğitime kar engeli

Denizli'de iki ilçede eğitime kar engeli
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Acıpayam ve Çameli ilçelerinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

ACIPAYAM, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ve Çameli ilçelerinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 18 Ocak Salı günü yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

Olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da bugün izinli sayılacağı kaydedildi.

Eğitim ve öğretime uzaktan devam edileceği bildirildi.

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Acıpayam, Denizli, Çameli, kar, Güncel, Haber

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