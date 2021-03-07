Denizli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonrası yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonrası yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya karıştığı belirtilen 6 şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Yeni Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında petrol istasyonunda kavga çıktı. Kavgada silah kullanan her iki taraftan 1 kişi ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Mustafa D. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olaya karıştığı belirtilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı