Denizli'de iki aile arasında kavga: 1 yaralı
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Denizli'de iki aile arasında kavga: 1 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Denizli'de iki aile arasında kavga: 1 yaralı
07.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:01

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Deliktaş Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında kavga çıktı.

Levye, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan Selçuk K, ambulansla kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan Serkan K, Volkan K. ve İrfan K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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