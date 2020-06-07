Denizli'de iki aile arasında kavga: 1 yaralı Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Deliktaş Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında kavga çıktı.

Levye, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan Selçuk K, ambulansla kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan Serkan K, Volkan K. ve İrfan K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA