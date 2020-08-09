Denizli'de iki aile arasında "duman" kavgasında 3 kişi yaralandı
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Denizli'de iki aile arasında "duman" kavgasında 3 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de iki aile arasında
09.08.2020 22:11 | Son Güncelleme: 09.08.2020 22:27

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Başkarcı Mahallesi'nde yaşayan Tekdemir ve Tokdemir aileleri arasında bahçedeki kaynatılan vişne şurubunun bulunduğu ocaktan çıkan duman nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Süleyman Tekdemir, annesi Fikriye Tekdemir ile Ahmet Tokdemir vücuduna aldıkları darbe sonucu yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı.

Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince Servergazi ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavga sonrası ekipler mahallede güvenlik önlemi aldı, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki aile fertlerinin sokak ortasında karşılaşması, birbirlerine tekme ve yumrukla vurmaları, yakınlarının kavgayı ayırmaya çalışması yer alıyor.

Kaynak: AA

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