Denizli'de ikamette kumar oynayanlara para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Denizli'de ikamette kumar oynayanlara para cezası

07.12.2020 18:17 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:21
Denizli'de ikamette kumar oynayanlara para cezası

Denizli'de ikamette kumar oynadıkları öne sürülen 8 kişiye 9 bin 800 lira ceza kesildi.

Denizli'de ikamette kumar oynadıkları öne sürülen 8 kişiye 9 bin 800 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 adreste kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kumar oynandığı öne sürülen ikametlere düzenlenen operasyonda 8 zanlı hakkında kumar oynamaktan 9 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Bu arada, bir masaj salonunda yapılan kontrollerde fuhuş olayına karışan 2 şüpheliye toplam 1580 lira idari para cezası kesilirken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, 18 kişiye karantina ihlali yapmaktan 56 bin 700 lira, 7 kişiye maske takmamaktan 6 bin 300 lira, 7 kişiye de sosyal mesafeyi ihlal etmekten 22 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

İlgili Haberler

Korona virüsü de hiçe sayarak kumar oynayanlara baskın
Korona virüsü de hiçe sayarak kumar oynayanlara baskın
Son dakika haberi: Ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 38 kişiye 166 bin lira ceza
Son dakika haberi: Ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 38 kişiye 166 bin lira ceza
Kovid-19 kurallarını ihlal ederek kafede okey oynayanlara 58 bin 500 lira ceza
Kovid-19 kurallarını ihlal ederek kafede okey oynayanlara 58 bin 500 lira ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır Adil Karaismailoğlu
Magazin Öner Erkan Demet Akbağ İbrahim Tatlıses Diego Armando Maradona
Spor Sörloth Okan Buruk Caner Erkin Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız Bursa Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli'de ikamette kumar oynayanlara para cezası - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 18:20:41. #1.15#
title