Denizli'de ihtiyaç sahipleri için "İyilik Paketi" hazırlandı
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Denizli'de ihtiyaç sahipleri için "İyilik Paketi" hazırlandı

10.03.2021 18:07 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:11
Denizli'de ihtiyaç sahipleri için

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hayırseverlerin katkılarıyla "İyilik Paketi" hazırlandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hayırseverlerin katkılarıyla "İyilik Paketi" hazırlandı.

İl Müftülüğü, Merkezefendi İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Merkezefendi Şubesi koordinatörlüğünde hazırlanan 550 "İyilik Paketi"nin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere din görevlilerine teslimi dolayısıyla 3. Sanayi Camisinde tören düzenlendi.

İl Müftüsü Mehmet Aşık, törende yaptığı konuşmada, TDV'nin insanlara faydalı olma düsturuyla hareket ettiğini belirterek, dünyanın dört bir yanında mazlum ve mağdurlara din, dil, renk ve cinsiyet ayrımı yapmadan umut olduğunu ifade etti.

İyilik hareketiyle ihtiyaç sahiplerinin yanında olan vakfın hayırseverlerin bağışlarını yerine ulaştırdığını dile getiren Aşık, "Denizlili hayırseverlerimiz, hayırseverliklerini bu kandilde de gösterdiler. Hayırseverlerimizin maddi katkıları ile hazırlanan 550 'İyilik Paketi' erzak kolilerini, bugün ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyoruz. Katkı sunan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum, Miraç Kandillerini tebrik ediyorum."

Törende gıda kolileri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere din görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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