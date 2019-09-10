Denizli'de "Huzurlu Okul" denetimleri

10.09.2019 17:50

Denizli'de polis tarafından "Huzurlu Okul" uygulaması kapsamında okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 51,5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki bazı okul çevrelerinde denetim yaptı.

Ekipler eş zamanlı olarak Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Kazım Kaynak Anadolu Lisesi, Namık Kemal Ortaokulu ve Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulu çevrelerinde denetimlerini gerçekleştirdi.

"Huzurlu Okul" uygulaması kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde okul çevrelerindeki şüpheli şahıslar kontrol edildi. Narkotik köpeği "Jiby"nin de katıldığı denetimlerde araçlarda arama yapıldı.

Uygulama kapsamında 298 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorgulamaları yapıldı, 165 araç kontrol edildi. Denetimler sırasında 6 bin 670 lira trafik cezası kesildi.

Namık Kemal Ortaokulu çevresindeki bir araçta yapılan aramada aracın torpido gözüne saklanmış 4 gram esrar ile 19 tabanca fişeği ele geçirildi.

Kazım Kaynak Anadolu Lisesi çevresinde durumundan şüphelenilen araçta yapılan aramada narkotik köpeği "Jiby"nin tepki vermesi üzerine poşetlik içerisine gizlenmiş 45 gram metamfetamin ile şapka içine gizlenmiş 1,5 gram esrar ele geçirildi.

Aramalarda biri çikolata poşeti içerisine gizlenmiş iki kurusıkı tabanca bulundu.

Uygulama sırasında 3'ü uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA