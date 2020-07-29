Denizli'de huzur ve güven operasyonları devam ediyor Denizli'de huzur ve güven operasyonları devam ediyor Türkiye genelinde gerçekleşen 'Huzur ve Güven' operasyonu kapsamında Denizli'de 4 farklı noktada üst düzey önlemler eşliğinde uygulama yapıldı.

Denizli'de huzur ve güven operasyonları devam ediyor

DENİZLİ - Türkiye genelinde gerçekleşen 'Huzur ve Güven' operasyonu kapsamında Denizli'de 4 farklı noktada üst düzey önlemler eşliğinde uygulama yapıldı.

Kurban Bayramı'na günler kala İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü yurt genelinde 'Huzur ve Güven Operasyonu' başlattı. Denizli'de ise 4 farklı noktada Polis Özel Harekat, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube, Narkotik Şube, Asayiş Şube ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sabah saatlerinden itibaren operasyona başladı. Suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla başlatılan operasyon kapsamında ekipler, il girişlerindeki kontrol noktalarında araçlarda arama yaparak şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol etti. Araçlarda bomba ve uyuşturucu dedektör köpekler ile arama yapan polis ekipleri, bazı sürücüleri ise alkol testine tabi tuttu.

Kaynak: İHA