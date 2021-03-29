Denizli'de hücre evinde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Denizli'de hücre evinde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de hücre evinde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait hücre evinde yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait hücre evinde yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, şüpheli D.A'yı takibe aldı.

Şüphelinin kentte saklandığı belirlenen hücre evine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan D.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali İhsan Su Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Binnur Kaya Burak Sevinç Aleyna Tilki Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli'de hücre evinde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 15:52:33. #1.15#
title