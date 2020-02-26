26.02.2020 16:13 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:21

Denizli'de Hocalı Katliamı unutulmadı

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Hocalı Katliamı'nın 28'inci yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenledi. Hocalı Katliamı'nı asla unutmayacaklarını vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Ülkemiz artık zulüm altında olan insanların umudu, zalimlerin korkulu rüyasıdır" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 26 Şubat 1992'de, 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşının katledildiği Hocalı Katliamı'nın yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenledi. Büyükşehir Belediyesinin Hocalı Katliamı anısına yaptığı Azerbaycan-Karabağ Parkı'ndaki Hocalı Katliamı Anıtı önünde yapılan tören, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan'ın anıta çelenk koyup saygı duruşunda bulunmasıyla başladı. Ardından Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı okundu. Başkan Osman Zolan, burada yaptığı konuşmada, Ermenilerin Hocalı'da gerçekleştirdiği katliamdan bahsederek, "Sadece öldürmemişler, gözlerini oymuşlar. Cesetlerde her türlü insanlığa yakışmayan muamele yapmışlar. Herkes kendine yakışanı yapar. Bizim ecdadımız gittiği yerleri ihya etmiş ama başka ülkeler oraları sömürge olarak görmüş, oradaki insanları imha etmiştir. Bugün acımız halen devam ediyor. Hocalı, Ermeni işgali altındadır. Karabağ'ın büyük bir bölümü halen işgal altındadır. 1992'den bugüne kadar soykırım yapanlar işgallerini sürdürüyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Aynı olayı Avrupa'nın göbeğinde Bosna'da da yaptılar" dedi.

Yapılan katliamı asla unutmayacaklarını ifade eden Zolan, şöyle konuştu: "Biz değerlerimizle, güzelliklerimizle ve insanlığımızla yürüyüşümüze devam edeceğiz. Geçmişte yapılan bu soykırımları unutmadan yürüyeceğiz. Azerbaycan kardeş ülkemizdir. Tek millet iki devlet. Aynı milletiz biz. Bu birliğimiz güçlenerek devam edecek. Kendi ayaklarımız üzerinde durmayı ve koşmayı sürdüreceğiz. Bilim, sanayi, kültür ve sanatta, her alanda güçlü olacağız." diye konuştu. Anma töreni, anıta karanfil koyulmasıyla sona erdi.

Kaynak: DHA

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