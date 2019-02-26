Denizli'de Hocalı Katliamı'nın 27. Yılı İçin Anma Töreni

Denizli'de, Ermeniler'in 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında gerçekleştirdiği katliamın 27. yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Azerbaycan-Karabağ Parkı'nda yaptırılan Hocalı Soykırımı Anıtı önünde düzenlenen törende, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından anıta çelenk konuldu.

Saygı duruşunda bulunulduğu törende Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı okundu.

Zolan, törende yaptığı konuşmada, 27 yıl önce kardeş ülke Azerbaycan'da yaşanan acı olayı anmak için bir araya geldiklerini belirterek, 26 Şubat 1992'de Ermeni birliklerince 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşının katledildiğini hatırlattı.

Hocalı'yı aylarca kuşatma altında tutan Ermenistan birliklerinin erzak sevkıyatını da engellediklerini ifade eden Zolan, şöyle konuştu:

"Orada yaşayan kardeşlerimiz aç ve imkansız bırakılmıştır. Tüm dünya Bosna'da olduğu gibi Hocalı'ya da sessiz kalmıştır. Aylarca süren kuşatma sonrası Ermeni askerleri Hocalı'ya girerek orada kadın, çocuk, yaşlı demeden savunmasız, biçare olan sivilleri katletmişlerdir. Oradaki tüm Türk kardeşlerimizi yok etmek, soykırım yapmak amacıyla buna girişmişlerdir. Oradaki insanlarımızı işkence yapılarak, gözleri oyularak, uzuvları kesilerek katletmişlerdir. İşte bu acı olayı unutturmamak, tek millet iki devlet dediğimiz Azerbaycan ile kardeşliğimizi ilerletmek ve güçlendirmek adına bu parka Azerbaycan-Karabağ Parkı adını verdik. Hocalı Soykırımı Anıtı'nı da buraya koyduk."

Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeşliğinin daim olacağını vurgulayan Zolan, "İki devlet güçlenerek yoluna devam edecek. Bu soykırımı yapanlar inşallah cezasını bulacak. O gece kaçırılan 150 kişinin de akıbetinden herhangi bir haber yok. Soykırımı yapanlar da herhangi bir hesap vermiş değil. Biz bunun sorgulanmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Program, Sedat Serdaroğlu'nun Nalan Kaynak Anadolu Lisesi'nde verdiği Hocalı Soykırımı Konferansı ile devam etti.

Anma törenine, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA