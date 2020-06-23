Denizli'de hırsızlık zanlısı yakalandı Denizli'de çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı belirtilen zanlı yakalandı.

Denizli'de çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı belirtilen zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Haziran'da çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla yakalanan Y.A'nın (38) suç ortağı olduğu öne sürülen Ö.Y'yi (44) yakalamak için çalışma başlattı.

Ö.Y, Kocabaş Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla jandarma tarafından gözaltına alındı.

Hakkında 57 ayrı suç dosyası olduğu ve cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Ö.Y, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sarayköy ilçesinde bir iş yerinden yalıtım malzemesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Y.A, serbest kaldıktan 20 dakika sonra bir akaryakıt istasyonundan motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Cezaevinden izinli çıktıktan sonra, bir evden içinde çamaşırların da bulunduğu çamaşır makinesi çalınması olayına karıştığı iddia edilen Y.A, jandarma ekiplerince tutuklanmıştı. Y.A'nın evden hırsızlık olaylarını Ö.Y. ile gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.

Kaynak: AA