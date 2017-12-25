Denizli'de Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Denizli'de hırsızlık zanlısı olarak yakalanan şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Karaman, Sırakapılar, Merkezefendi, Atalar, Fesleğen ve Mehmetçik mahallelerindeki bazı iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.



Çalıntı motosiklet kullandığı ve motosiklet kaskını girdiği iş yerlerinde de çıkarmayarak kimliğini gizlemeye çalıştığı tespit edilen zanlıya ilişkin çok yönlü araştırma yürüten polis, izine ulaştığı zanlıyı operasyonla yakaladı.



Gözaltına alınan ve hakkında 9 ayrı suçtan arama kaydı bulunan zanlı B.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.