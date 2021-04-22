Hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı
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Hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, evlerden hırsızlık yaptığı belirtilen 2 zanlı ile çalıntı eşyaları satmaya çalıştığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, evlerden hırsızlık yaptığı belirtilen 2 zanlı ile çalıntı eşyaları satmaya çalıştığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evden demir kapı, motosiklet ve araba koltuğu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Evden hırsızlık yaptığı öne sürülen Y.A (38) ve A.B (42) ile eşyaları satmaya çalıştığı iddia edilen M.G. (56 ) ve E.Y (44) eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan şüphelilerden Y.A, daha önce de 23 Eylül 2019'da Sarayköy ilçesindeki bir iş yerinden yalıtım malzemesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Serbest kaldıktan 20 dakika sonra bir akaryakıt istasyonundan motosiklet çaldığı belirlenmişti.

Yakalanan şüpheli Y.A, 10 Haziran 2020'de bir çamaşır makinesini de çamaşırlarıyla çaldığı tespit edilmişti.

Zanlı hakkındaki hırsızlık suçlarından tutuklanmış, daha sonra ilk mahkemeden sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı
Hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı
Hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı
Hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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