Denizli'de hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı

Denizli'de jandarma ekiplerince başlatılan hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Jandarma Suç ve Araştırma Timi (JASAT) ve Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarayköy ilçesindeki bir elektrik santralinden 250 bin lira değerinde kablo çalınması olayıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

"Master" adı verilen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Diyarbakır'ın bir ilçesinde kaymakamlıkta güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişinin de bulunduğu kaydedildi.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sarayköy ilçesindeki bir elektrik santralinden geçen yıl 250 bin lira değerinde kablo çalınmıştı. Olaya ilişkin soruşturma başlatan jandarma, 3 Ekim'de 3 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 2'si tutuklanmış diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek