Denizli'de hırsızlık anı güvenlik kamerasında
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Denizli'de hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Denizli'de bir fabrikadan hırsızlık yaptığı suçlamasıyla bir kişi yakalandı, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

05.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:18
Denizli'de hırsızlık anı güvenlik kamerasında

'de bir fabrikadan hırsızlık yaptığı suçlamasıyla bir kişi yakalandı, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Hacı Eyüplü Mahallesinde bir fabrikanın idari bölümünden çanta çalındığı ihbarı üzerine soruşturma yürüten ekipleri, zanlı A.Ç'yi evinde yakaladı.

Olayı fabrikanın güvenlik kamerası kaydettiği belirlendi. Görüntülerde muhasebe odasına giren bir kişinin buradaki çantayı montunun arasına sokup odadan çıkarması anları yer aldı.

Kaynak: AA

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