Denizli'de hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Denizli'de bir fabrikadan hırsızlık yaptığı suçlamasıyla bir kişi yakalandı, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Denizli'de bir fabrikadan hırsızlık yaptığı suçlamasıyla bir kişi yakalandı, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Hacı Eyüplü Mahallesinde bir fabrikanın idari bölümünden çanta çalındığı ihbarı üzerine soruşturma yürüten polis ekipleri, zanlı A.Ç'yi evinde yakaladı.
Olayı fabrikanın güvenlik kamerası kaydettiği belirlendi. Görüntülerde muhasebe odasına giren bir kişinin buradaki çantayı montunun arasına sokup odadan çıkarması anları yer aldı.
Kaynak: AA