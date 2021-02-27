Denizli'de hırsızlığa 5 tutuklama
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Denizli'de hırsızlığa 5 tutuklama

27.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:41
Denizli'de hırsızlığa 5 tutuklama

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kapısını kırıp girdikleri evden yaklaşık 200 bin lira değerinde altın ve para çalan 4'ü kadın 5 kişi, polis operasyonuyla yakalandı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kapısını kırıp girdikleri evden yaklaşık 200 bin lira değerinde altın ve para çalan 4'ü kadın 5 kişi, polis operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, 23 Şubat'ta Servergazi Mahallesi'nde bir eve kapısının kırılarak girildiği ve 200 bin lira değerinde altın ile paranın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olayının 4'ü kadın 5 kişi tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Şüphelileri yakalamak için başlatılan teknik ve fiziki takipte şüphelilerin, hırsızlığın ardından taksiyle Oto Santral Garajı'na gidip, Aydın yönüne giden yolcu otobüsüne bindikleri belirlendi.5 şüphelinin daha sonra Buharkent ilçesi yakınlarında otobüsten inip, yol kenarına park ettiklerini 2 otomobille hareket ettikleri tespit edildi. Kayseri'ye gitmek isteyen şüpheliler, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin takipten kurtulmak için sürekli araç değiştirdikleri ortaya çıktı.Gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.


- Denizli
Denizli'de hırsızlığa 5 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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