Denizli'de hesabı fazla bulunca gazino sahibinin bulunduğu otomobile ateş eden şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de hesabı fazla bulunca gazino sahibinin bulunduğu otomobile ateş eden şüpheli yakalandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de hesabı fazla bulunca gazino sahibinin bulunduğu otomobile ateş eden şüpheli yakalandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, içinde bir gazino işletmecisinin bulunduğu otomobile tabancayla ateş eden kişi gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, içinde bir gazino işletmecisinin bulunduğu otomobile tabancayla ateş eden kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 14 Eylül'de bir gazinonun önüne yanaşan otomobilin sürücüsü ile işletme çalışanları arasında tartışma yaşandı.

Çalışanların uzaklaşmasının ardından tabancayla içinde gazino işletmecisinin bulunduğu park halindeki otomobile ateş eden sürücü, olay yerinden kaçtı.

İş yeri güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin N.G (43) olduğunu tespit eden ekipler, kaldığı aparta düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakaladı. Yapılan aramada suç aleti ruhsatsız tabanca ile 99 mermi ele geçirildi.

Hakkında çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu öğrenilen zanlının, gazinoda gelen hesabı fazla bulması ve istediği parçanın çalınmaması nedeniyle tartışma çıkardığı belirtildi.

Öte yandan, güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde otomobilin eğlence mekanının önüne yanaşması ve park halindeki otomobile ateş edilmesi anları yer aldı.

Denizli'de hesabı fazla bulunca gazino sahibinin bulunduğu otomobile ateş eden şüpheli yakalandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
Çöp adam sokaklara indi, vatandaşı kendisiyle yüzleştirdi: Ben sizin sokaklara attığınız çöplerim

Çöp adam sokaklara indi, vatandaşı kendisiyle yüzleştirdi: Ben sizin sokaklara attığınız çöplerim

 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Maltepe Kaymakamı' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Maltepe Kaymakamı' açıklaması
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Göksel Cansu Dere Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Denizli'de hesabı fazla bulunca gazino sahibinin bulunduğu otomobile ateş eden şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 10:46:58. #1.17#