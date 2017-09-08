Denizli'de Hemzemin Geçitte Kaza: 1 Yaralı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, hemzemin geçitte yolcu treninin iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, operatör İsrafil Hayta'nın kullandığı Denizli Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi, Yeni Cadde'deki hemzemin geçitten yolun karşısına geçmeye çalıştı.



Bu sırada Denizli-Eskişehir seferini yapan "71321" sefer sayılı yolcu treni, iş makinesine çarptı.



Kazada yaralanan Hayta, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



Rayların üzerindeki iş makinesi ise çekiciyle kaldırıldı.