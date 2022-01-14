DENİZLİ'DE HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİNDE KURAL İHLALİ YAPAN 17 SÜRÜCÜYE CEZA - Haberler
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DENİZLİ'DE HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİNDE KURAL İHLALİ YAPAN 17 SÜRÜCÜYE CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de, jandarma havadan helikopter destekli yapılan trafik denetimlerinde, hatalı sollama, hatalı şerit değiştirme ve takip mesafesine uymadığı belirlenen toplam 17 sürücüye çeşitli miktarlarda ceza kesildi.

ANTALYA (DHA) - DENİZLİ'de, jandarma havadan helikopter destekli yapılan trafik denetimlerinde, hatalı sollama, hatalı şerit değiştirme ve takip mesafesine uymadığı belirlenen toplam 17 sürücüye çeşitli miktarlarda ceza kesildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın trafik ekipleri tarafından Denizli- Antalya ve Denizli-Çameli karayollarında hava destekli trafik denetimi yapıldı.

Denetime, Denizli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Binbaşı Ferdi Günüç, Acıpayam Kaymakamı Mustafa Gürbüz ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yasin Gökçe de katıldı. 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndan havalanan Jandarma Filo Komutanlığı'na ait helikopterle, her iki karayolunda yapılan 2 saatlik denetimde, hatalı sollama yapan, takip mesafesine uymayan ve hatalı şerit değiştirdiği belirlenen 17 araç tespit edildi. Kural ihlali yaptığı belirlenen araçlar, karayolunda oluşturulan jandarma denetim noktalarına bildirildi. Durdurulan 17 aracın sürücülerine çeşitli miktarlarda trafik cezaları kesildi.

DENİZLİ'DE HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİNDE KURAL İHLALİ YAPAN 17 SÜRÜCÜYE CEZA

DENİZLİ'DE HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİNDE KURAL İHLALİ YAPAN 17 SÜRÜCÜYE CEZA

DENİZLİ'DE HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİNDE KURAL İHLALİ YAPAN 17 SÜRÜCÜYE CEZA

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