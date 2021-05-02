Denizli'de hayvanlar için sokak ve caddelere mama ile su bırakıldı
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Denizli'de hayvanlar için sokak ve caddelere mama ile su bırakıldı

Denizli'de hayvanlar için sokak ve caddelere mama ile su bırakıldı
Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Güncel

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, park ve yeşil alanlara mama bırakıyor.

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, park ve yeşil alanlara mama bırakıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma dönemi öncesi kamu hizmetlerinin aksamaması ve halkın mağdur olmaması için tüm tedbirlerini alan Denizli Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını da unutmadı. Bu kapsamda besleme çalışması yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, park ve yeşil alanlara mama bırakıyor. Ekipleri ayrıca sokak hayvanları için koyduğu su kaplarını da düzenli olarak kontrol ediyor.

BİR KAP MAMA VE SUDenizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, besleme çalışmasının yanında Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin de hizmetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Havalar ısınıyor. Vatandaşlarımızdan ricam özellikle bu günlerde evlerinin önüne bir kap su ve mama koymaları. Allah'ımın bizlere emaneti olan can dostlarımıza hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.'BİZ SİZİN İÇİN ÇALIŞIYORUZ, SİZ EVDE KALIN'

Kamu hizmetlerinin aksamaması ve halkın mağdur olmaması için tüm tedbirleri aldıklarını belirten Başkan Zolan, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra acil ihtiyacı olan vatandaşların taleplerini de yerine getirdiğini ifade ederek, "Bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Tüm kurallara uyalım, evimizde kalalım. Biz sizin için çalışıyoruz, siz evde kalın" diye konuştu.


Denizli'de hayvanlar için sokak ve caddelere mama ile su bırakıldı
Denizli'de hayvanlar için sokak ve caddelere mama ile su bırakıldı
Denizli'de hayvanlar için sokak ve caddelere mama ile su bırakıldı
Denizli'de hayvanlar için sokak ve caddelere mama ile su bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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