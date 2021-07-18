Denizli'de hayvan pazarında sahte parayla yakalanan iki zanlı tutuklandı
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Denizli'de hayvan pazarında sahte parayla yakalanan iki zanlı tutuklandı

Denizli'de hayvan pazarında sahte parayla yakalanan iki zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, canlı hayvan pazarındaki bir otomobilde sahte banknot ele geçirildi, gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, canlı hayvan pazarındaki bir otomobilde sahte banknot ele geçirildi, gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık ve canlı hayvan pazarlarında sahte para olaylarına karşı önlem alındı.

Kentteki canlı hayvan pazarında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, sahte 100 liralık 69 banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki zanlı, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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