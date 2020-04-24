Denizli'de hayırseverler 74 kişinin veresiye defterlerindeki borcunu ödedi
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Serinhisar, Denizli, Yüreğil, Buldan, Güncel, Haber

Denizli'de hayırseverler 74 kişinin veresiye defterlerindeki borcunu ödedi

Denizli'de bazı hayırseverler, maddi durumu yetersiz 74 kişinin 2 bakkaldaki borçlarını ödedi.

24.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:46
Denizli'de hayırseverler 74 kişinin veresiye defterlerindeki borcunu ödedi

Denizli'de bazı hayırseverler, maddi durumu yetersiz 74 kişinin 2 bakkaldaki borçlarını ödedi.

Buldan ilçesine bağlı Yalçınkaya Mahallesi ile Serinhisar ilçesine bağlı Yüreğil Mahallesi'ndeki 2 bakkala giden hayırseverler, veresiye defterindeki borçlara karşılık ödeme yaptı.

Yalçınkaya Mahallesi'nde bakkal işleten Havva Çamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez gördüğü bir kişinin önceki gün öğle saatlerinde dükkanına gelerek veresiye defterindeki borçların tamamını hesaplamasını istediğini belirtti.

Veresiye defterindeki borçları çıkardığını dile getiren Çamoğlu, "20 kişinin hesaplarını topladım, bu borçları ödeyerek silmemi istedi. Parayı verdi, ben de borçların üzerini karaladım. Mahallemizde işçi olan ve malum koronavirüs dolayısıyla işsiz kalan birçok müşterimiz var. Onlar adına çok sevindim." dedi.

Serinhisar'da 54 kişinin borcu ödendi

Yüreğil'de bakkal işleten Bilal İlhan'a başvuran ve isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever de veresiye defterindeki 54 kişinin yaklaşık 15 bin liralık borcunu ödedi.

İlhan, bakkalın kapısına, "Bir hayırsever bakkala olan bütün borçları ödeyivermiştir. Allah hayrını kabul etsin, Allah ondan razı olsun, bakkala borcu olanlara duyurulur." yazılı kağıt astı.

Kaynak: AA

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