Denizli'de hayırsever iş insanı Musa Kazım Manasır hayatını kaybetti
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Denizli'de hayırsever iş insanı Musa Kazım Manasır hayatını kaybetti

Denizli'de hayırsever iş insanı Musa Kazım Manasır hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'de eğitime katkısı ile bilinen 91 yaşındaki hayırsever iş insanı Musa Kazım Manasır yaşamını yitirdi.

Denizli'de eğitime katkısı ile bilinen 91 yaşındaki hayırsever iş insanı Musa Kazım Manasır yaşamını yitirdi.

Bir süredir Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi görmekte olan Musa Kazım Manasır, hayatını kaybetti.

Manasır'ın yarın Asri Mezarlık'ta toprağa verileceği bildirildi.

Denizli Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, yaptığı yazılı açıklamada, eğitim camiası olarak iş insanı Musa Kazım Manasır'ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Merhum Musa Kazım Manasır'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Hayırseverimiz, Merkezefendi ilçemize Musa Kazım Manasır İlkokulu ve Zehra - Suna Manasır İlkokulunu yaptırarak, ayrıca İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yapımına katkıda bulunarak ilimiz eğitimine kazandırmıştır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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Denizli'de hayırsever iş insanı Musa Kazım Manasır hayatını kaybetti - Haberler
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