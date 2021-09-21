Denizli'de 'Hayatımın Denetimi Elimde' projesi hayata geçirildi - Haberler
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Denizli'de 'Hayatımın Denetimi Elimde' projesi hayata geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Denizli'de 'Hayatımın Denetimi Elimde' projesi hayata geçirildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de hazırlanan "Hayatımın Denetimi Elimde" projesi, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü işbirliğinde yapılan protokolle hayata geçirildi.

Cumhuriyet (İHA) - DENİZLİ (İHA) – Denizli'de hazırlanan "Hayatımın Denetimi Elimde" projesi, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü işbirliğinde yapılan protokolle hayata geçirildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığında gerçekleştirilen protokol imza törenine Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş ile STK temsilcisi Aysel Harktı katıldı.

2 yıl süre ile devam edecek projede; 16 yaş ve üstü, iş arayan çocuk ya da yetişkin kadın yükümlülerin rehabilitasyonunun sağlanması hedefleniyor. Yükümlüklerin alacakları mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri doğrultusunda istihdam edilmeleri yolu ile yeniden suç işleme risklerinin azaltılması beklenen projede, 100 kadın yükümlünün istihdam edilmesi ve 300 kadın yükümlünün mesleki eğitim alması öngörülüyor.

Proje kapsamında Halk Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile sertifikalı Tekstil teknolojileri ve Düz dikiş makineci kursu eğitimleri verilecek. Eğitim 3 ay sürecek ve kursiyerlerin eğitime katıldıkları her gün için, kişi başı günlük 45 TL cep harçlığını İŞKUR karşılayacak. Eğitimler, CV hazırlama, iş arama teknikleri, problem çözme teknikleri, öfke kontrolü, kadın hakları gibi seminerler ile desteklenecek.

Eğitim sonrası kursiyerler 6 ay süreyle Denizli Organize Sanayi Bölgesinde yer alan tekstil firmalarında işbaşı eğitim programına alınacak. Kursiyerlerin eğitime katıldıkları her gün için, kişi başı günlük 108 TL cep harçlığı İŞKUR karşılayacak. İşbaşı eğitim programını başarıyla tamamlayan kadın yükümlülerin, Denizli İŞKUR ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü desteğiyle ildeki tekstil firmalarında istihdamı sağlanacak.

KADEM Denizli Temsilciliği katılımcılara "Kendini Tanıma", "Düşüncelerini Anlama ve Yönetme", "Duygularını Fark Etme ve Zor Duygularla Başa Çıkma", "Kendine ve Başkalarına Karşı Nezaketli İletişim", "Kendi Geleceğini Kurma ve Gelişen İnsan Olma", "Güven Toplumun İnşası Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları Eğitimi", 'İki İnsan Eğitimi' "Aile İçi İlişkiler ve İletişim", "Hijyen Eğitimi", "Kadın Sağlığı" gibi başlıklar altında eğitimler verilecek. - DENİZLİ

Denizli'de 'Hayatımın Denetimi Elimde' projesi hayata geçirildi

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Haber: Denizli'de 'Hayatımın Denetimi Elimde' projesi hayata geçirildi - Haberler
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