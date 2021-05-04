Denizli'de havalandırma bacasında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
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Denizli'de havalandırma bacasında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

Denizli'de havalandırma bacasında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, havalandırma bacasında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, havalandırma bacasında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nde yaşadığı evin havalandırma bacasından kedi sesi geldiğini duyan ev sahibi, durumu itfaiye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kayalık Şubesi ekipleri, kedinin kurtarılması için çalışma başlattı.

Evin duvarını kıran itfaiye ekipleri, havalandırma bacası içerisinde mahsur kalan kediyi kurtararak sokağa bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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