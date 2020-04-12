Denizli'de hastane önleri dezenfekte edildi Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentteki hastanelerin çevresinde temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yaptı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentteki hastanelerin çevresinde temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre sokağa çıkma yasağından dolayı trafik yoğunluğu yaşanmayan Denizli Devlet Hastanesi ile Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri çevresindeki yol ve kaldırımlar sabunlu suyla yıkandı, otobüs durakları dezenfekte edildi.

Kaynak: AA