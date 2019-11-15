Denizli'de hamsi 20, çipura 35 liradan alıcı buluyor

15.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 15.11.2019 10:05

Havaların soğuması ile Denizli'de balık halinde hareketlilik arttı. Esnaf fiyatların geçen yılla aynı olduğunu savunurken, vatandaş ise tam tersi fiyatların yüksek olmasından şikayet etti.



Kentte balık halinde kış mevsiminin yaklaşması ile hareketlilik artmaya başladı. Günlük taze gelen balıklarıyla Denizli Balık Hali müşterilerini bekliyor. Balıkçı esnafı fiyatların geçen yıla göre pek bir değişiklik göstermediğini söyledi. Bu aylarda yenilmesi gereken balıklar hakkında da bilgi veren esnaf, taze balığın nasıl seçilmesi gerektiği hakkında da ipuçları verdi. Ayrıca esnaf balığa eski ilginin olmadığını da söyledi. Alışveriş yapan Mustafa Ali Çetin ise fiyatların çok pahalı olduğunu belirterek, "Hamsi aldım bugün, daha yağlı olduğunu söyledi arkadaşlar hem de deniz balığı olduğu için tercih ettim. Genellikle levrek yiyorduk ama deniz balığı olduğu için sürekli şüpheliyiz. Fiyatlar çok pahalı" şeklinde konuştu.



"Hamsi, sardalye ve istavrit 20 TL, çupra ve levrek 30-35 TL"



Balıkların her gün taze ve 14.00 ve 16.00 arasında geldiğini belirten esnaf Engin Tozlu, "Fiyatlar geçen yılın aynısı diyebilirim hamsi, sardalye ve istavrit 20 TL. Geçen yıl palamut vardı bu yıl yok. Çupra ve levrek geçen yılki gibi bu yıl da 30-35 TL aralığında. Karadeniz somunu dediğimiz yerli somun 35-40 TL arasında, Norveç somonu 75-80 TL aralığında fiyatlarımız bu şekilde zaten genelde de bu balıklar geliyor" dedi.



Kasım ayının Karadeniz ve Ege Denizi balıkları



Sözlerine ayın balıklarıyla devam eden Tozlu, "Suların soğumasıyla birlikte Karadeniz hamsisi, istavriti, mezgiti. Ege tarafının balıklarından sardalye, levrek ve lüfer balığı bu mevsimde yenilebilir" diye konuştu.



Balık seçerken nelere dikkat edilmeli?



Balık seçmenin inceliklerini belirten esnaf Ferhat Tak ise, "Balıkta kulak kırmızı olacak, sertlik olacak üzerine bastığınız zaman gömülmeyecek, kayganlık olacak, gözleri canlı olacak yani birçok değişik yöntemi var ama en güzel kulaklarının kırmızı olmasıdır. Kırmızı olduğu zaman hiçbir problem olmaz böyle bir balıktan kesinlikle memnun kalırsınız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA