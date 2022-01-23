Denizli'de engelli ve hamile çalışanlara 1 gün idari izin - Haberler
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Denizli'de engelli ve hamile çalışanlara 1 gün idari izin

Denizli'de engelli ve hamile çalışanlara 1 gün idari izin
AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel

Denizli'de olumsuz hava şartları nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamilelerin, yarın idari izinli sayılmalarına karar verildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de olumsuz hava şartları nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamilelerin, yarın idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının ülkeyi etkisi altına aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "İlimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personelimiz, 24 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri

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