Denizli'de hamile ve engelli kamu çalışanlarına hava koşulları nedeniyle idari izin

Denizli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engelli personel yarın idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarın kent genelinde karın etkili olmasının tahmin edildiği bildirildi.

Meteorolojik verilerin yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel 11 Mart Cuma günü idari izinli olacak." ifadesine yer verildi.