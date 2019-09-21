21.09.2019 20:51

Denizli'de halk otobüslerinde unutulan eşyalar şaşkına çevirdi...Vatandaşlar cep telefonlarını, kredi kartlarını, anahtarlarını hatta bastonlarını dahi otobüste unuttu

Ama vatandaşla bastonlarını dahi otobüste unuttu

Denizlililer halk otobüslerinde dünya kadar eşya unuttu

Cep telefonları, kredi kartları, anahtar ve daha nice eşya halk otobüslerinde unutuldu

DENİZLİ - Denizli'de halk otobüslerinde vatandaşların unuttuğu eşyalar görenleri ve duyanları şaşkına çevirirken, unutulan eşyalar arasında ama vatandaşların bastonları, cep telefonları, anahtarlar, kredi kartları ve yüzlerce TL değerindeki gözlükler dikkat çekiyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı halk otobüslerinde unutulan eşyalar saymakla bitmiyor. Unutulan eşyalar arasında ise ama vatandaşların bastonları, öğrenci kartları, kimlikler, kredi kartları, gözlükler, anahtarlar ve daha bir çok eşya yer alıyor. Unutulan eşyalar önce

otobüs şoförün gözetiminde hat amirliğine gerekli idari işlemler yapılarak teslim ediliyor. Eşyayı teslim alan hat amirliği, durumu kayıp eşya departmanına yönlendiriyor. Burada incelenen eşyanın eğer sahibine ya da sahibinin yakınlarına ulaşılabilme imkanı varsa telefon ile iletişime geçilip kayıp eşya sahibi bilgilendiriliyor. Eşyanın sahibi eğer belirlenemezse unutulan eşya gıda maddesi olmamak koşuluyla 3 ay boyunca uygun koşullarca Denizli Ulaşım A.Ş bünyesinde saklanıyor.Eğer ilgili eşya sahibinin 3 ay içinde herhangi bir münacatı olmaz ise unutulan eşyalar bir protokol gereği Denizli Büyük Şehir Belediyesi'nin Sevgi Eli birimine gönderilip ihtiyaç sahibi vatandaşlara veriliyor.

Unutulan eşyalar arasında cep telefonları sayısı çok fazla

Denizli Ulaşım A.Ş kayıp eşya departmanında görev yapan Abdullah Şenol Tarım, unutulan eşyalar arasında en hızlı sahibine geri verilen eşyaların cep telefonları olduğunu söyledi. Tarım, "Telefonu teslim aldıktan sonra ilk başta kilidinin olup olmadığına bakıyoruz. Eğer kilidi yok ise burada en yakın telefon sahibinin annesi, babası, kız kardeşi veya ablasını kendi cep telefonumuzla arıyoruz telefonun kayıp ve elimizde olduğunu beyan ettikten sonra artık buraya ulaşmalarını kendilerinden rica ediyoruz. Eğer telefon kilidi var ise açamıyorsak bunu ilgili amirime tutanak ile beraber teslim edip kişinin kendi telefonunu aramasını veya kilidi açılabilecek ise açıp tekrar ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

"3 ay bekleme süremiz var"

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Turgut Özkan, unutulan eşyaların bazen kendilerini çok şaşırttığını söyledi. Özkan, "Otobüslerimizde unutulan eşyaları, şoförlerimiz vasıtası ile tespit ediyoruz. Bu eşyalar hat amirliğimize geliyor. Bu arada kayıp eşyanın sahibi bizi aradığında anında orada teslim ediyoruz. Değil ise bizim hizmet binamıza geliyor, burada özel dolaplarımızda saklıyoruz ve kayıp eşyaları internet ortamında paylaşıyoruz. 3 ay bekleme süremiz var eğer bu kayıp eşyalar gıda ise uygun süre bekletiyoruz ve bu sürenin bitiminde de imha ediyoruz. Diğer eşyaları ise Denizli Büyük Şehir Belediyesi'nin Sevgi Eli adında bir birimi var. Bu birim kimsesizlere, evi yananlara, darda kalanlara ve afet durumunda ayini yardımlar yapıyor. Yardım yapılan bu eşyalar değişik kanallar ile toplanıyor. Bir kanal da Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş'nin kayıp eşya bölümünde biriken eşyalar dan oluşuyor. 3 ay sonunda eğer herhangi bir hak sahibi eşyasını talep etmediyse bir protokol gereği Sevgi Eli'ne devrediyoruz. Sevgi Eli'de bunu ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA