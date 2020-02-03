Denizli'de haklarındaki beraat kararları bozulan darbe girişimi sanıkları, yeniden yargılanıyor

03.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:16

Denizli'de, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada ilk derece ve bölge adliye mahkemesinin verdiği beraat kararları Yargıtay 16. Ceza Dairesince bozulan tutuklu 33 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.



Duruşma salonuna dönüştürülen Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Turan Bahadır Salonu'nda Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, sanıklardan 28'i güvenlik önlemleri altında getirilirken, 5 sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Duruşmanın sabahki bölümünde sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.



Darbe girişiminde üsteğmen olan tutuklu sanıklardan F.A.A, Yargıtayın bozma kararına ve Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasına katılmadığını belirtti.

F.A.A, savunmasında, "Durumun farkına varınca engelleyici faaliyetlerde bulundum. Suç işlemedim, kimseyi suça teşvik etmedim. Oradan çıkmak için çaba sarf ettim. Kanunsuz emri yerine getirmedim. Ege Ordu Komutanlığını, Kriz Merkezi'ni aradım. Darbelere karşı olduğum için bu darbe başarılı olsaydı ben yine yargılanacaktım. Dayımı şehit vermiş bir askerim. Ömrüm terörle mücadelede geçti. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminde üsteğmen olan tutuklu sanık N.K. de esas hakkındaki savunmasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı'nın geleceğinin söylendiğini ve bunun için eğitim planı hazırlandığını, darbe gecesi de buna kanalize olduğunu anlattı.

N.K, "İki gün önce başlayan eğitim planı çerçevesinde havaalanına gittik. Orada bize bekleyeceğimizi söylediler. Eğitim planı dışında konusu suç teşkil eden emir verildiğini görüp anladığım andan itibaren o bölgeden çıkmaya çalıştım. Saat 02.30'dan 06.30'a kadar o eylemin dışında olmak için elimden geleni yaptım. Kriz merkezi ve Ege Ordu ile iletişime geçtim. Resmi makamlarla görüştüm. Onların emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettim. Beraatimi talep ediyorum." şeklinde ifade verdi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya öğleden sonra devam etmek üzere ara verdi.



Dava süreci



Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığı ile Söke'de bulunan 11. Komando Tugay Komutan Yardımcılığından 550 asker, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi akşamı "motorlu intikal eğitimi" bahanesiyle Ankara'ya uçakla nakledilmek üzere Çardak Havaalanı'na gitmiş, gözaltına alınan 40'ı tutuklu 64 sanık hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ve FETÖ'ye üye olmak" suçlarından dava açılmıştı.



Davada eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır ile eski Söke Garnizon Komutanı Albay Erol Akman ağırlaştırılmış müebbet, 4 eski subay müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.



Denizli'ye gelen birliklere ait kamera kayıtlarını sildiği iddia edilen ere bir yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme, firari sanık eski kurmay başkanı Yarbay Fahrettin Demir hakkındaki kamu davasının dosyadan ayrılmasını kararlaştırmıştı.



Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 6 subaya verilen hapis cezası ile 41 sanık hakkındaki beraat kararını onamış, beraat eden 15 sanık ile 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan bir sanık hakkındaki kararı bozmuştu.



Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 6 Kasım 2019'da 6 subaya verilen hapis cezasını onarken, 41 sanıktan 33'ünün beraat kararını bozmuştu.

Kaynak: AA