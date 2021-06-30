Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 FETÖ üyesi yakalandı
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Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 FETÖ üyesi yakalandı

Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 FETÖ üyesi yakalandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü, operasyonla yakalandı.

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü, operasyonla yakalandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı firari hükümlülerin bulunduğu adresler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlendi.

Operasyonda örgütün sözde mütevelli ve özel eğitim yapılanması içinde bulundukları tespit edilen, haklarında "örgüt üyeliği" suçlamasıyla çeşitli yıllarda kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 10 hükümlü yakalanarak cezaevine sevk edildi.

Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 FETÖ üyesi yakalandı
Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 FETÖ üyesi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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