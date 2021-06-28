Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 FETÖ üyesi yakalandı
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Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 FETÖ üyesi yakalandı

Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 FETÖ üyesi yakalandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, firari hükümlülerin bulunduğu adresler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlendi.

Operasyonda yakalanan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve daha önce kamudan ihraç edildiği belirlenen 4 hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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