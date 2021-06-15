Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 FETÖ üyesi tutuklandı
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü tutuklandı.
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, firari hükümlülerin bulunduğu adresler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlendi.
Operasyonda yakalanan 8 hükümlü işlemlerin ardından, cezaevine sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek