Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 FETÖ üyesi tutuklandı
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Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 FETÖ üyesi tutuklandı

Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 FETÖ üyesi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü tutuklandı.

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, firari hükümlülerin bulunduğu adresler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlendi.

Operasyonda yakalanan 8 hükümlü işlemlerin ardından, cezaevine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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